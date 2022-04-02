المطران عطا الله حنا : نتمنى أن تتوقف الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأنه قد طالت الحرب في أوكرانيا، مع فداحة الخسائر، ناهيك عن المهجرين والقتلى من الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع.





وقال:" نسأل الله بأن ينير العقول والقلوب والضمائر لكي تتخذ قرارات سريعة وجريئة لوقف هذه الحرب واتباع لغة الحوار من أجل حل كافة القضايا العالقة.



في أدبياتنا وقيمنا الأخلاقية والإنسانية والروحية لا يمكن لنا ان نقبل بأي حرب، فالحرب شر مطلق أياً كانت أسبابها ومبرراتها؛ لأنها تحرق الأخضر واليابس، كما أنها تستهدف المدنيين الذين هم ليسوا جزءا من هذا الصراع القائم .



إن الكنيسة تصلي من أجل السلام، ووقف الحرب؛ حقنا للدماء ووقفاً للخراب والدمار. فلتتوقف الحرب فوراً، وليتفق الإخوة على حل لهذا الصراع، يضمن الكرامة الإنسانية، ويصون حقوق وحياة الأبرياء .



نتمنى أن تحل الازمة الأوكرانية بأسرع ما يمكن، وأن يتحقق السلام، فنحن في فلسطين من أكثر شعوب الأرض تفهماً لمعاناة الآخرين؛ لأننا عشنا المظالم والحروب والنكسات والنكبات والتعديات على شعبنا الفلسطيني .

رام الله - دنيا الوطن