شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": رحيل هاني حبيب خسارة مؤلمة للعائلة الصحفية

"الديمقراطية": رحيل هاني حبيب خسارة مؤلمة للعائلة الصحفية
الكاتب والإعلامي الفلسطيني هاني حبيب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في وداع الكاتب الصحفي والإعلامي الفلسطيني هاني حبيب، بياناً صحفيًا تنعاه خلاله.

وقالت الجبهة إنّ "رحيله شكّل خسارة مؤلمة لعائلته الصحفية والإعلامية الفلسطينية، وقد غادرنا في ظل وضع فلسطيني عصيب، يتطلب حشد كافة الطاقات والإمكانيات للتصدي لتغول الاحتلال وعصابات المستوطنين، وتعزيز جبهة التصدي للمشاريع البديلة للبرنامج الوطني، والعودة وتقرير المصير
والاستقلال والسيادة، وصون وتعزيز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا".

وتقدمت الجبهة بخالص التعازي إلى عائلة الراحل وإخوانه وأصدقائه وزملائه، وإلى أسرة جريدة "الأيام" الفلسطينية، مؤكدة أن مسيرة النضال في ميدان الصحافة الفلسطينية سيتواصل جنباً إلى جنب مع باقي ميادين النضال الوطني.

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