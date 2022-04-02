المطران عطا الله حنا: نقف إجلالا ووفاء لتضحيات الشهداء وجرائم الاحتلال



نقف إجلالا لتضحيات الشهداء والذين كان آخرهم هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم، وأن السلطات الاحتلالية الغاشمة هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد، وممارسات المستوطنين. كما أن القوات الاحتلالية إنما تمارس سياسة الإعدام الميداني، وتستهدف شبابنا دون أي وازع أخلاقي أو إنساني.



ونعزي أسر الشهداء، ونتضامن مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأعزاءهم؛ مؤكدين بأن نزيفنا واحد وألمنا واحد وهذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات سوف ينتصر في النهاية. كما أن تضحيات شعبنا ودماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وثمرتها ستكون حتما الحرية .



إن سياسة القتل واستهداف الفلسطينيين لن تثني شعبنا على أن يقوم بواجبه، وبما هو مطلوب منه من أجل الدفاع عن نفسه وعن أرضه وعرضه وقدسه ومقدساته .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأن شهداءنا الذين يرتقون في كل يوم وفي كل حين، إنما دماؤهم ليست رخيصة، وهؤلاء هم أبطالنا، والمناضلون المدافعون عن عدالة قضيتنا، واستهدافهم من قبل السلطات الاحتلالية الغاشمة، هو استهداف لشعبنا كله .