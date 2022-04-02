شؤون فلسطينية

راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تصل المنطقة خلال الأسبوع الحالي

راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تصل المنطقة خلال الأسبوع الحالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنّ المنطقة تتأثر منذ أمس الجمعة بكتلة هوائية تُصنّف ما بين حارّة نسبيًا إلى حارّة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف العلامي خلال حديثه لـ" دنيا الوطن" إنّ درجات الحرارة تتراوح هذه الأيام ما بين نهاية العشرينات إلى بداية الثلاثينيات في غالبية المناطق ما بين منخفضة، سهلية، ساحلية وحتى جبلية".

وأشار الراصد إلى أن درجات الحرارة متقاربة ما بين 28- 32 درجة مئوية منذ أمس الجمعة حتى نهار اليوم السبت.

ونوّه العلامي إلى أن اليومين القادمين سيكون هناك تراجع طفيف على درجات الحرارة بحدود درجتين إلى أربعة درجات مئوية، لافتًا إلى أن الأجواء ستكون بالتوسط ما بين ربيعية إلى دافئة بدرجات تتراوح ما بين (23-27) درجة مئوية في غالبية المناطق الفلسطينية.

وحذّر الراصد من تعرّض فلسطين لكتلة خماسينية قادمة عبر صحراء شمال أفريقيا بدءًا من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع ستعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملموس.

وتابع "سوف تعود درجات الحرارة بالارتفاع بشكل واضح لتتجاوز منتصف الثلاثينيات في السواحل والسهول وبالتحديد غزة من الممكن أن تصل إلى (34-37) درجة مئوية.

وأشار الراصد إلى أن بقية المناطق كالجبلية ستكون حول منتصف الثلاينيات نتيجة الكتلة المتوقع وصولها خلال الأسبوع.

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