بدءاً من مايو.. إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، عن إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، حيث سيعمل المعبر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء، حيث من المفترض أن يتم العمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ الأول من آيار/مايو 2022.وأوضح مهنا، في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، كما سيعمل يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا.وأشار إلى أن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة ستعمل على المعبر على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.ودعا المواطنين إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية للوقاية من فيروس (كورونا)، والتأكد من الحجز على المنصة المجانية لمن يحتاج.