شؤون فلسطينية

اشتية يدين جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين

اشتية يدين جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس الوزراء، محمد اشتية، جريمة اغتيال الشبان الثلاثة صائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف أبو لبدة، فجر اليوم السبت، الأول من شهر رمضان الفضيل في جنين.

ووصف اشتية تلك الجريمة وما سبقها من عمليات قتل ترتكب خارج القانون بالجرائم المروعة، التي توجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب رئيس الوزراء قادة إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني والاستجابة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب بتسليم جثامين الشهداء الثلاثة، والإفراج عن المعتقلين معربا عن تعازيه لعائلات الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ومتمنيا السلامة للمصابين.

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