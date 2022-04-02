الثقافة تنعى الكاتب هاني حبيب

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، الكاتب الصحفي هاني حبيب الذي توفي في مدينة غزة جراء جلطة دماغية الليلة الماضية.وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إنه :"برحيل هاني حبيب فقدت الثقافة والصحافة الفلسطينية قامة كبيرة من قاماتها التي ساهمت في تعميق الوعي الوطني وتعزيز الهوية والرواية من خلال كتاباته المختلفة خاصة في المقال السياسي والدراسات".وأضاف أبو سيف: "لقد كان حبيب من ذلك الجيل الذي حمل صحافة الثورة وآمن بدور القلم في الدفاع عن رواية شعبهوكفاحه من أجل التحرر وواصل تلك المهمة بعد عودته إلى ارض الوطن مع كوادر الثورة وظل يكتب لفلسطين ولشعبها وشكلتمواقفه الوطنية والجريئة محطات هامة في عملية الوعي والتثقيف الوطني".وختم بأن إرث هاني حبيب الغني والمتنوع سيضاف إلى إرث الإبداع الفلسطيني وسيظل نبراساً يضيء الطريق لعموم شعبنا ونحن نواصل نضالنا من أجل استعادة البلاد.