فتح تدين جريمة الاغتيال في جنين وطولكرم
أدانت حركة فتح الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مخيميّ جنين وطولكرم وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين.
وقال الناطق باسم حركة فتح منذرالحايك "إن فتح تدين جريمة الاغتيال الجبانة في جنين وطولكرم".
وأضاف "تعتبر الحركة أنّ الجرائم المستمرة لن تثني شعبنا على مواصلة نضالة حتى دحرالاحتلال وكنسه من أراضينا المحتلة".
وقد أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم، السبت، وابل من الرصاص تجاه سيارةٍ يستقلها ثلاث شبّان قرب مفترق بلدة عرابة جنوب مدينة جنين مما أدى إلى استشهادهم.
وقد أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم، السبت، وابل من الرصاص تجاه سيارةٍ يستقلها ثلاث شبّان قرب مفترق بلدة عرابة جنوب مدينة جنين مما أدى إلى استشهادهم.
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