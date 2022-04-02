فتح تدين جريمة الاغتيال في جنين وطولكرم

وأضاف "تعتبر الحركة أنّ الجرائم المستمرة لن تثني شعبنا على مواصلة نضالة حتى دحرالاحتلال وكنسه من أراضينا المحتلة".



وقد أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم، السبت، وابل من الرصاص تجاه سيارةٍ يستقلها ثلاث شبّان قرب مفترق بلدة عرابة جنوب مدينة جنين مما أدى إلى استشهادهم.

















وقال الناطق باسم حركة فتح منذرالحايك "إن فتح تدين جريمة الاغتيال الجبانة في جنين وطولكرم".