صحفي إسرائيلي يدعو الجيش لاستخدام الطائرات في عمليات الاغتيال بالضفة



واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم السبت، في مدينة جنين، قوات الاحتلال التي أطلقت وابل من الرصاص تجاه سيارتهم قرب مفترق بلدة عرابة جنوب المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن الشهداء الثلاثة هم: صائب عباهرة من بلدة اليامون، وخليل طوالبة من مخيم جنين، وسيف أبو لبدة من مخيم نور شمس بطولكرم.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي كشف النقاب عن إصابة أربعة من جنوده بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في اشتباكات جنين.



رام الله - دنيا الوطندعا صحفي إسرائيلي، اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاستخدام الطائرات في عمليات الاغتيال بالضفة الغربية.وقال الصحفي، هاليل روزين، من (القناة 14) الإسرائيلية: "لا داعي لتعريض قواتنا للخطر في قلب جنين كما حدث الليلة".وأضاف: "إذا كان هناك (GPS) يحدد موقع المركبة مع إشارة واضحة إلى أن كل من فيها مسلحين - لدينا قدرات جوية متطورة وممتازة ولا داعي للخوف من تفعيلها حتى في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.