شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: الاحتلال يستخدم الإعدامات الميدانية لتصعيد البطش ضد الشعب الفلسطيني

المبادرة الوطنية: الاحتلال يستخدم الإعدامات الميدانية لتصعيد البطش ضد الشعب الفلسطيني
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جريمة الإعدامات الميدانية البشعة التي نفذها الاحتلال ضد المناضلين الشهداء صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة.

وأكدت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإعدامات الميدانية نفذت بتخطيط مسبق ومقصود وأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى وتركتهم ينزفون حتى الموت، في تكرار خطير لممارسات البطش التي استخدمها جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.

وقالت المبادرة: إنّ العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال تتعمد تصعيد البطش ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، في ظل صمت دولي على جرائم الاحتلال.

وأكدت المبادرة أن بطش الاحتلال لن يكسر إرادة ومقاومة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل الحرية وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز والفصل العنصري.

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