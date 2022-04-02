الحايك يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

ودعا الحايك المولى عز وجل أن يكون الشهر الكريم فاتحة خير على شعبنا الفلسطيني، وتحقيق أمنياته بتحرير الأسرى والأرض، وتحقيق الحرية والاستقلال والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.











وقال الحايك "بحلول شهر الصيام والقيام، نحمد الله أن بلغنا رمضان ونسأله عزوجل أن يبارك لنا فيه، وينعم بالخير على وطننا وأمتنا، ويتقبل منا الطاعاتوصالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير".