شؤون فلسطينية

الحايك يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

الحايك يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
علي الحايك - رئيس جعمية رجال الأعمال في غزة
رام الله - دنيا الوطن
هنأ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الحايك "بحلول شهر الصيام والقيام، نحمد الله أن بلغنا رمضان ونسأله عزوجل أن يبارك لنا فيه، وينعم بالخير على وطننا وأمتنا، ويتقبل منا الطاعاتوصالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير".

ودعا الحايك المولى عز وجل أن يكون الشهر الكريم فاتحة خير على شعبنا الفلسطيني، وتحقيق أمنياته بتحرير الأسرى والأرض، وتحقيق الحرية والاستقلال والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.




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