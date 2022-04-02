شؤون فلسطينية

معقباً على اغتيال ثلاثة شبان بجنين.. رضوان: جرائم الاحتلال لن تمر بدون حساب

معقباً على اغتيال ثلاثة شبان بجنين.. رضوان: جرائم الاحتلال لن تمر بدون حساب
رام الله - دنيا الوطن
عقب الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على عملية اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم السبت، في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نترحم على أرواح شهداء جنين القسام وفلسطين، الشهيد البطل خليل طوالبة من مخيم جنين، والشهيد البطل صائب عباهرة من بلدة اليامون بجنين، والشهيد سيف أبو لبدة من مخيم نور شمس بطولكرم".

وأضاف رضوان: "لن يفلح الاحتلال في وقف مسيرة المقاومة، او استعادة هيبته المفقودة امام العمليات البطولة للمقاومة الفلسطينية".

وحمل القيادي في حركة حماس، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب وستبقى دماء الشهداء مدادا للجميع لمواصلة طريق الجهاد والمقاومة.

ودعا رضوان، أبناء الشعب الفلسطيني الى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر الجهاد والمقاومة والانتصالات العظيمة.

واختتم رضوان بقوله: "كل التحية لجنين القسام والبطولة قاهرة الصهاينة ولأهلنا في الضفة الغربية".

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