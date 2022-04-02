غزة

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم السبت

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم السبت
أرشيفية/مرور
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح على كافة الشوارع والمفترقات، قد تنشط بعد الساعة الثالثة عصراً في محيط الأسواق ومراكز التسوق.

كما وأفادت بوجود إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق"؛ لوجود أعمال على الطريق ضمن مشروع تأهيل شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه؛ لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع، ومحيط مسجد الكنز، علماً بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين.

كما لا تزال هناك أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقاً، وصولاً لنهاية مبنى المجلس التشريعي، وإغلاق كلي للجهة الشمالية.

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