شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء تكشف لـ "دنيا الوطن" وضع جدول التوزيع في رمضان

شركة الكهرباء تكشف لـ "دنيا الوطن" وضع جدول التوزيع في رمضان
توضيحية
خاص دنيا الوطن - مدلين خلة
أكد مسؤول العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، محمد ثابت، أن جدول توزيع الكهرباء في شهر رمضان، سيبقى كما هو معمول به في الشركة.

وبيّن أن ما يتوفر من كهرباء سيتم توزيعه على محافظات القطاع كافة، مراعين بذلك أعلى درجات العدالة والمساواة بين المحافظات مع الأخذ بالاعتبار المنشآت الحيوية التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين.

وفي حديثه لـ" دنيا الوطن" قال ثابت: " مع دخول شهر رمضان وخصوصيته لدى الموطنين، شركة توزيع لا تستطيع جلب التيار الكهربائي على المحافظات كافة في ذات الوقت، سواء على الإفطار أو السحور لأن الطلب يكون مرتفع ووقت ذروة وسيبقى الجدول كما هو مع وجود تحسن في جدول التوزيع لبضع ساعات إضافية".

وأضاف: "مع انحسار موجه البرد التي ضربت القطاع والدخول في موسم ربيعي دافئ فان المواطن سيلحظ تحسن تدريجي بعدد ساعات زيادة، الأمر الذي سيساعد شركة توزيع الكهرباء في امداد كافة المناطق والمحافظات بالكهرباء إضافة الى المحافظة على استقرار التيار وإمكانية تحسين أداء عمليات التوزيع في المحافظات كافة".

وبين مسؤول العلاقات العامة في شركة التوزيع، أن موضوع التحسن ليس مرتبط بتوفر كميات كبيرة من الوقود والكهرباء وإنما انخفاض الطلب على الطاقة في هذه الأيام الدافئة، مشيراً إلى أن انخفاض الطلب يؤدي الى توافر كميات إضافية من التيار الكهربائي وبالتالي ترجمتها الى ساعات إضافية.

وأوضح أنه وخلال الأيام والأسابيع القادمة متجهين نحو جدول ثماني ساعات كامل مع زيادة ساعات الوصل وخاصة بعد منتصف الليل من الساعة الواحدة وحتى السادسة فجرا في محافظات القطاع كافة، والسبب في ذلك سكون القطاع في تلك الفترة وعدم وجود أي نشاط تجاري او صناعي في ذلك الوقت.

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