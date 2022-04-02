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السودان تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض "الغنوشي"

السودان تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض "الغنوشي"
راشد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
استدعت شرطة مكافحة الإرهاب زعيم حزب النهضة، المعارض الرئيسي في تونس، راشد الغنوشي.

ووفق (BBC)، فإن الغنوشي هو رئيس البرلمان، الذي حله الرئيس قيس سعيد بشكل مثير للجدل هذا الأسبوع - وهي الخطوة التي ندد بها زعيم المعارضة.

واستدعت وحدة مكافحة الإرهاب التونسية الخميس أكثر من ثلاثين سياسياً شاركوا في جلسة برلمانية على الإنترنت، في تحد لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل البرلمان.

وكانت هذه الجلسة هي الأولى منذ أن علق الرئيس سعيد عمل البرلمان قبل ثمانية أشهر واستولى على سلطات واسعة.

وقال الغنوشي إن "التحرك لحل البرلمان يعمق الأزمة السياسية ويشكل تهديداً أكبر للوضع الاقتصادي وسيقضي على المؤسسات"، واصفاً وعد سعيد بإجراء استفتاء على دستور جديد بأنه "استعراض مسرحي".

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