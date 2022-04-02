الغنوشي يُعقّب على قرار حل البرلمان التونسي

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس البرلمان التونسي المحلول، راشد الغنوشي، تصريحًا صحفيًا عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد، أمس، حل البرلمان.ووفق (وكالة الأناضول)، قال الغنوشي "إنّ قرار الرئيس قيس سعيّد في حل البرلمان "خطير وباطل".وتابع خلال حديثٍ للصحفين بعد انتهاء التحقيق معه من قِبَل فرقة مكافحة الإرهاب بتونس (وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب)إن شعب بلاده "بخير يقاوم الاستبداد".وأضاف الغنوشي "متمسكون بالدستور والديمقراطية ونعتبر أن إحالة نواب البرلمان وهم يمارسون صلاحياتهم التي أقسموا على المصحف من أجلها ومن أجل حفظ الأمانة للتحقيق يجعل تونس تمر بمحنة".وأردف "رغم المحنة التي تمر بها تونس فنحن متفائلون بمستقبل الديمقراطية بها".وشدّد الغنوشي على ثقته في الشعب التونسي الذي فجّر ثورة الياسمين "التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 بأنه سيحافظ عليها".وأضاف "مستقبل تونس زاهر طالما تمسكت بالدستور وقيم الحرية".ويُشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن في وقتٍ سابق عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، لافتًا إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل الـ 72 من الدستور "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها."