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قوات التحالف العربي ترحب بالهدنة اليمنية وإيران تؤيدها

قوات التحالف العربي ترحب بالهدنة اليمنية وإيران تؤيدها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم السبت، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بدء هدنة.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم القوات العميد تركي المالكي، ترحيبه ببدء الهدنة التي يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

ووفق ما نقلته (صحيفة الحدث)، فإن المالكي أوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة.

واعتبر، أن الجهود تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021م، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

ترحيب إيراني 

ومن جانبها، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، عن موقفها إزاء مبادرة الممثل الأممي الخاص لليمن بتعليق العمليات العسكرية لمدة شهرين وتسهيلات أخرى لها علاقة بحركة السفن والمطارات.

وبحسب ما نقلته (روسيا اليوم)، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده رحب بمبادرة الممثل الأممي الخاص لليمن بتعليق العمليات العسكرية لشهرين والسماح بدخول السفن الحاملة للغذاء والوقود وإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء.

وأعرب زاده عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع كامل للحصار عن اليمن، ولوقف دائم لإطلاق النار، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وشدد على وجهة نظر إيران الداعمة للحل السياسي والإنساني في اليمن، قائلا: "على أعتاب شهر رمضان المبارك، نتمنى أن نشهد تحسنا في الأوضاع الإنسانية وتبادلا كاملا للأسرى والمعتقلين بين أطراف الصراع في هذا البلد".

وأكد زاده أن أي تحسن يتم من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار وقف إطلاق النار، لتشكل هذه الخطوة أرضية لبدء مبادرة سياسية في سبيل حل الأزمة.

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