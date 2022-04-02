"المعابر" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والقادمين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي





جاء ذلك في إحصائية حركة التنقل عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي (27 مارس- 1 إبريل 2022).



وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7688 مواطنين و178 أجنبياً، و66 من أراضي عام 48.



وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بين 8248 مواطناً، و181 أجنبياً، و75 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثمان وفيات.



رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي، بلغت 7932 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8512.