لبحث الملف الأوكراني.. مسؤولة أمريكية تقوم بجولةٍ خارجية

فرنسا، ألمانيا، اليونان، تركيا وقبرص وتستمر

رام الله - دنيا الوطنتقوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، بجولةٍ خارجية، تستهدف مجموعة من الدول من أجل مناقشة القضية الأوكرانية والرد على تصرفات روسيا.ووفقًا لما نقله موقع (سكاي نيوز)، فإن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت تفاصيل جولة نولاند والتي ستبدأ في الثاني من نيسان/أبريل لكلٍ منحتى التاسع من الشهر ذاته.وبِحسب ما نشر البيان "ستزور نولاند في 2-9 نيسان/أبريل فرنسا، تركيا، اليونان، قبرص وألمانيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتشديد على الوحدة في دعم أوكرانيا".وأضاف البيان "ستناقش نولاند أيضا الرد على تصرفات روسيا. وفي فرنسا، ستلتقي نائبة وزير الخارجية مع نظرائها الألمان والفرنسيين والبريطانيين".وتابع إن "وزارة الدفاع الأمريكية ستقدم ما يصل إلى 300 مليون دولار كمساعدة أمنية لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا".ويُذكر أن أول حزمة دعم أمريكية قد وصلت إلى الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي قُدِّرت ب 800 مليون دولار.وعقّب المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، بأن "الولايات المحتدة قد خصصت مبلغًا بقيمة 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لدعم أوكرانيا".