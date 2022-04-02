بريطانيا: تقدم أوكراني ضد القوات الروسية المنسحبة في كييف

رام الله - دنيا الوطنأكدت المخابرات العسكرية البريطانية يوم السبت، أن الأوكرانيين يواصلون التقدم ضد قوات روسيا المنسحبة في محيط كييف، وذلك عقب إعلان القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات مضادة في العاصمة الأوكرانية.وبحسب ما أفادت (رويترز)، فإن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يرى انسحاباً روسياً بمحيط أوكرانيا ونتوقع هجمات جديدة الحدثوقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية.وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن "هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية في شرق البلاد، تمكنت من تأمين طريق رئيسي في شرق خاركيف بعد قتال عنيف ضد الروس.وفي السابق، أكدت موسكو أنها ستقلص الهجمات بالقرب من العاصمة وفي الشمال الأوكراني كبادرة حسن نية من أجل تشجيع المفاوضات لإنهاء النزاع، وتركز على "تحرير" منطقة دونباس في الجنوب الشرقي الأوكراني.كما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو على السواء من هجمات عنيفة مقبلة قد تستهدف العاصمة، بشكل أعنف.