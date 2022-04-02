كيف تبدو حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك؟

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 25-15 28-19 بيت لحم 27-18 25-15 28-19 رام الله والبيرة 26-17 24-14 27-18 طولكرم 29-19 27-17 29-20 نابلس 28-18 26-15 29-19 قلقيلية 29-19 27-17 29-20 جنين 30-18 28-15 31-19 سلفيت 27-18 25-15 28-19 طوباس 31-18 29-15 32-19 روابي 28-18 26-15 29-19 الخليل 26-17 24-14 27-18 غزه 28-20 26-18 30-21 أريحا 34-21 32-18 35-22 خانيونس 28-20 26-18 30-21 الأغوار الشمالية 32-19 30-16 33-20 رفح 29-19 27-17 29-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً جافا وحاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافا وحارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً جافا وحارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: