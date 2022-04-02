كيف تبدو حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك؟
يكون الجو غائماً جزئياً جافا وحاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافا وحارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً جافا وحارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|27-18
|25-15
|28-19
|بيت لحم
|27-18
|25-15
|28-19
|رام الله والبيرة
|26-17
|24-14
|27-18
|طولكرم
|29-19
|27-17
|29-20
|نابلس
|28-18
|26-15
|29-19
|قلقيلية
|29-19
|27-17
|29-20
|جنين
|30-18
|28-15
|31-19
|سلفيت
|27-18
|25-15
|28-19
|طوباس
|31-18
|29-15
|32-19
|روابي
|28-18
|26-15
|29-19
|الخليل
|26-17
|24-14
|27-18
|غزه
|28-20
|26-18
|30-21
|أريحا
|34-21
|32-18
|35-22
|خانيونس
|28-20
|26-18
|30-21
|الأغوار الشمالية
|32-19
|30-16
|33-20
|رفح
|29-19
|27-17
|29-20
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