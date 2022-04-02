الاحتلال يعلن إصابة أربعة جنود بينهم إصابة خطيرة في اشتباكات جنين

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي كشف النقاب عن إصابة أربعة من جنوده بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في اشتباكات جنين.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اغتالت ثلاثة شبان فلسطينيين قرب بلدة عرابة جنوب جنين، بعدما أطلقت وابل من الرصاص تجاه سيارتهم.وأفادت مصادر محلية، أن الشهداء الثلاثة هم: صائب عباهرة من بلدة اليامون، وخليل طوالبة من مخيم جنين، وسيف أبو لبدة من مخيم نور شمس بطولكرم.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان واحتجزت مركبات المواطنين ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات مع الشبان الذين تجمعوا في المنطقة.