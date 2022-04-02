دولي

الرئيس الأوكراني يتهم اثنين من كبار قادته العسكريين بــ "الخيانة"

الرئيس الأوكراني يتهم اثنين من كبار قادته العسكريين بــ "الخيانة"
رام الله - دنيا الوطن
جرد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اثنين من قادته العسكريين من رتبهم، واتهم بـ"الخيانة"، بعد خمسة أسابيع على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات إن الرئيس السابق لإدارة الأمن الداخلي في جهاز الأمن في أوكرانيا، نوموف أندريه أوليهوفيتش، والرئيس السابق لمكتب الأمن في منطقة خيرسون، كريفوروشكو سيرهي أولكساندروفيتش لم يعودوا جنرالات، بحسب تقرير نشره موقع شبكة راديو "أن بي آر".


وأشار التقرير إلى أن جهاز الأمن في أوكرانيا هو وكالة الأستخبارات الرئيسية التابعة للحكومة والتي تركز على مكافحة التجسس والإرهاب.

ولم يوضح زيلينسكي أسباب تجريد هؤلاء من رتبهم العسكرية، لكنه أشار إلى أنهم لم يكونا موالين لأوكرانيا.

وذكر أنه "وفقا للنظام التأديبي للقوات المسلحة لأوكرانيا، فإن هؤلاء العسكريين من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان موطنهم، وهم ينتهكون قسم الولاء العسكري للشعب الأوكراني في ما يتعلق بحماية دولتنا وحريتها واستقلالها.. سيحرمان حتما من الرتب العسكرية العليا".

وأكد زيلينسكي أنه ليس لديه الوقت للتعامل مع "هؤلاء الخونة.. لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج".

ومنذ اندلاع الحرب قبل خمسة أسابيع، فر نحو أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا، يضاف إليهم نحو ستة ملايين نازح تقريبا، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

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