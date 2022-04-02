لجان المقاومة تدعو للرد النوعي على اغتيال الشبان الثلاثة في جنين



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار على سيارة فلسطينية جنوب مدينة جنين ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاومين فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.















رام الله - دنيا الوطندعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، فجر السبت، فصائل المقاومة للرد النوعي على جريمة اغتيال الشبان الثلاثة قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.وقالت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: إن جريمة اغتيال الشهداء في عرابة بدم بارد تواصل لمسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وأكدت أن جرائم الاحتلال "لن توقف مسيرة المقاومة ولن تكسر إرادة مقاومينا، وشعبنا سيحفظ دمائهم ويواصل مسيرتهم حتى دحر الاحتلال وكنسه عن أرضنا".