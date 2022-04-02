ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين





رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم السبت، في مدينة جنين، برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت وابل من الرصاص تجاه سيارتهم قرب مفترق بلدة عرابة جنوب المدينة.وأفادت مصادر محلية، أن الشهداء الثلاثة هم: صائب عباهرة من بلدة اليامون، وخليل طوالبة من مخيم جنين، وسيف أبو لبدة من مخيم نور شمس بطولكرم.وأكد شهود عيان في المنطقة، أن السيارة كانت تقل عددا من الشبان، وأن جنود الاحتلال أصابوها بعشرات الرصاصات بشكل مباشر، وأغلقوا المنطقة ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان واحتجزت مركبات المواطنين ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات مع الشبان الذين تجمعوا في المنطقة.