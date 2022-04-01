شؤون فلسطينية

رضوان: العمليات تأتي بسياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وسعياً لمعركة التحرير

رضوان: العمليات تأتي بسياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وسعياً لمعركة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن وتيرة العمليات الفدائية الفلسطينية المتصاعدة، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وسعيا لمعركة تحرير كل أراضي فلسطين المحتلة.

وأشار في تصريحات عبر قناة (العالم)، إلى أن العمليات جاءت متزامنة مع ذكرى "يوم الارض الفسطيني" الخالد لتؤكد على وحدة الشعب والهدف والارض والقضية الفلسطينية.

واوضح رضوان أن، العمليات الفلسطينية شملت كل الجغرافيا الفلسطينية، حتى تثبت تكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

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