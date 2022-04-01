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حركة حماس تنعى الشهيد أحمد يونس الأطرش

حركة حماس تنعى الشهيد أحمد يونس الأطرش
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الشهيد أحمد يونس الأطرش، الذي استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل.

وقالت الحركة بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن ارتقاء الشهيد الأطرش في خليل الرّحمن يُذكي فينا روح المقاومة ويعبّد طريقنا نحو التحرير والعودة".

وأضافت الحركة في بيانها، أن الشهيد الأطرش هو أسير محرر أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال، وعمه هو الشهيد أكرم الأطرش أحد قيادات كتاب القسام.

وأكدت أن شعبنا سيواصل المسير على درب المقاومة وطريق الشهداء الأبرار، ولن يرهبه أو يوقفه إرهاب العدو الصهيوني، حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى".

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