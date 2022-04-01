اشتية يدين إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، عمليات الاقتحام والقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا، محذرًا من التبعات الخطيرة لتلك السياسة.وعزى رئيس الوزراء باستشهاد الأسير المحرر الشاب أحمد يونس الأطرش برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي جرت في شارع الشلالة بمدينة الخليل عقب صلاة الجمعة.وتقدم بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة من والدي الشهيد، ومن شقيق الشهيد الصحفي محمد الأطرش وعائلة الأطرش وأهالي مدينة الخليل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.