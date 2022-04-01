بينها طفلان.. تسع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب تسعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى 46 ليوم الأرض وتنديدا بجرائم الاحتلال المختلفة بحق شعبنا.وافاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال اندلعت بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 9 اصابات بينها الطفلان خليفة رياض شتيوي 13 عاما الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج و صهيب منصور 14 عاما والعشرات بالاختناق بينهم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ومحافظ محافظة قلقيلية رافع رواجبة .وأكد شتيوي ان عشرات الشبان تصدوا للجنود من مسافة الصفر وحطموا الدروع التي كانوا يحتمون بها ومنعوهم من التقدم لاقتحام البلدة من شدة المواجهات.وأوضح شتيوي ان مئات المواطنين شاركوا في المسيرة يتقدمهم قادة العمل الوطني وفعاليات محافظة قلقيلية ولجان المقاومة الشعبية بدعوة من حركة فتح و اللجنة العليا لإحياء النكبة ويوم الارض احياء للذكرى السادسة والاربعين ليوم الأرض ، فيما ردد المواطنون الشعارات الوطنية التراثية المنددة بالاحتلال والمؤكدة على حق شعبنا بارضه ووطنه.بدوره شدد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح على استمرار نهج المقاومة الشعبية في كفر قدوم وكل المواقع التي تناهض الاحتلال ، مؤكدا على انه خيارنا ولا تراجع عنه في ظل ما نشهده من توسع في الاستيطان على حساب اراضينا، مشيرا الى ان احياء ذكرى شهداء يوم الارض يعزز فينا حبها والانتماء لها.من جهته اكد محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة ان ابناء شعبنا متمسكون بالارض والحقوق والثوابت مهما طال الزمان ورغم كل جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد مقدرات شعبنا، مضيفا ان هذا اليوم يشهد على جرائم الاحتلال التي لم تتوقف منذ احتلال ارضنا مؤكدا انها لن تثنينا عن مواصلة مشوارنا نحو الحرية.