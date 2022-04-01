عاجل

  • مصادر محلية: تفجير عبوة ناسفة على شارع دوتان قرب يعبد في جنين

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في نابلس

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة في نابلس، تخللها تصدي لاقتحامات المستوطنين واستهدافهم على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 70 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقا.

وأوضحت الجمعية أن إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و67 اصابة بالغاز السام، وإصابة بقنبلة صوتية وأخرى بشظية.

وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا، وانطلقت بعدها فعاليات الرافضة لإقامة بؤرة "إفيتار" الاستيطانية على أراضي الجبل.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، أطلق خلاها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

وتشهد بلدة بيتا احتجاجات شبه يومية، منذ عدة شهور رفضا لمحاولات الاحتلال السيطرة على أراضي جبل صَبيح وإقامة البؤرة الاستيطانية.

 وفي بيت دجن، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد خروج مسيرة حاشدة بعد أداء صلاة الجمعة والتوجه للمنطقة الشرقية للبلدة، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال.

 وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

وفي سياق متصل، ألقى مجموعة من الشبان الحجارة صوب مركبات الاحتلال ومستوطنيه على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كّفت من تواجدها في البلدة، في محاولة لملاحقة الشبان والوصول إليهم.

وتصدى أهالي قرية قريوت جنوب نابلس لاقتحامات المستوطنين للبلدة، واندلعت على إثرها مواجهات.

وأصيب مواطن بشظايا قنبلة صوت في عينه، وآخرون بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في قرية قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود الاحتلال.

وأوضحت أن المواطنين تصدوا لاقتحامات المستوطنين وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق.

ويحاصر الاستيطان قرية قريوت بثلاث مستوطنات وسبع بؤر استيطانية، بينما يستهدف الاحتلال ينابيع المياه، وأخطر بهدم 29 منزلاً في القرية.

وسبق أن دمرت جرافات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في منطقة "البطاين" بالقرب من السهلات المطلة على طريق العين في قريوت.

وفي السنوات الأخيرة، صودر من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم لصالح الاستيطان.

ويعتبر الاستيطان في قريوت جزء من مخطط "ألون" الاستيطاني الخطير، لفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها بربط أكثر من 17 مجمعاً استيطانياً.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

اشتية يدين إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون

اشتية يدين إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون

بينها طفلان.. تسع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

بينها طفلان.. تسع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

خطيب الأقصى: فليكن رمضان شهر اليقين بالنصر وتجديد الانتماء للأقصى

خطيب الأقصى: فليكن رمضان شهر اليقين بالنصر وتجديد الانتماء للأقصى

الخارجية: مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي للمستوطنين بحمل السلاح أوضح عملية تحريض رسمية على العنف

الخارجية: مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي للمستوطنين بحمل السلاح أوضح عملية تحريض رسمية على العنف

حركة فتح تُعيّن ناطقًا جديدًا باسمها في قطاع غزة

حركة فتح تُعيّن ناطقًا جديدًا باسمها في قطاع غزة

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الإسراء برام الله

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الإسراء برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في نابلس

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في نابلس

خطيب الأقصى: فليكن رمضان شهر اليقين بالنصر وتجديد الانتماء للأقصى

خطيب الأقصى: فليكن رمضان شهر اليقين بالنصر وتجديد الانتماء للأقصى

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الإسراء برام الله

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الإسراء برام الله

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس أحمد عطون

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس أحمد عطون

سلطة المياه تضع حجر لأساس لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقرية السويدية غرب رفح

سلطة المياه تضع حجر لأساس لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقرية السويدية غرب رفح

مواجهات في رام الله وقوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من البيرة

مواجهات في رام الله وقوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من البيرة

شديد: اعتقال النواب المقدسيين لن يثني شعبنا عن حماية مقدساته

شديد: اعتقال النواب المقدسيين لن يثني شعبنا عن حماية مقدساته

مستوطنون يمنعون المزارعين من حراثة أرضهم في سنجل

مستوطنون يمنعون المزارعين من حراثة أرضهم في سنجل

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"