حركة فتح تُعيّن ناطقًا جديدًا باسمها في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنعينت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ناطقًا رسميًا لها في قطاع غزة.وبشكل رسمي، عينت حركة فتح القيادي منذر الحايك، ناطقًا رسميًا لها في قطاع غزة، حيث كان يعمل في منصب مفوض الإعلام في حركة فتح إقليم غرب غزة.وكتب الحايك عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "كل الشكر لقيادة الحركة والأخ الكبير المفوض العام أحمد حلس (أبوماهر) على ثقتهم وتكليفي المتحدث الرسمي بإسم الحركة".وأضاف: "عهداً سنبقى الأوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى وعذابات الجرحى وسنحافظ على إرثنا العظيم".