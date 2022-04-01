الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الإسراء برام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقى أ.د. عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الإسراء، الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك لاطلاعه على مراحل تجهيز المدينة الطبية.وقدم رئيس الجامعة، خلال اللقاء الهام، للرئيس عرضًا يشمل كافة مراحل تجهيز المدينة الطبية باعتبارها أحد المشاريع الوطنية، كمؤسسة طبية غير ربحية تعدُّ الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة، موضحًا نسبة الإنجاز في مشروع المشفى الجامعي، لافتًا إلى أن هذا المشروع الوطني "يأتي في سياق توفير خدمة صحية نوعية لأهلنا في المحافظات الجنوبية، وضمن مساعي الجامعة إلى تبني رؤية القيادة الفلسطينية في توطين الخدمة الصحية".من جانبه أشاد الرئيس بما تم عرضه فيما يتعلق بجهود بناء وتجهيز المدينة الطبية، مشددًا على أن ملفي التعليم والصحة يقعوا في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، معربًا عن دعمه اللامحدود للجهود المبذولة في سبيل تجهيز المستشفى عبر تذليل كافة العقبات أمام انجازه.وفي ختام اللقاء توجه رئيس الجامعة بالشكر والامتنان للرئيس على اهتمامه بمسيرة التعليم في فلسطين، مشيدًا بحرص القيادة الفلسطينية على الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، وبتقديم كل الدعم والمساندة لكل ما يهدف إلى بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وكانت جامعة الإسراء قد أعلنت عن تدشين المدينة الطبية، في 21/سبتمبر من العام 2021، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وذلك في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.