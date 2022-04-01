شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس أحمد عطون

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس أحمد عطون
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة القيادي بحماس، النائب في المجلس التشريعي المبعد عن القدس أحمد عطون. 

 وقالت عائلة عطون إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلها في بيت لحم فجر اليوم واعتقلته.

 وكان النائب أحمد عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذراً من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.

ويأتي الاعتقال الجديد لعطون بعد قرابة 8 أشهر من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريًا لمدة 12 شهرًا إداريًا.

وكانت سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن عطون، وتجديد إبعاده عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد اعتقاله إداريًا لمدة عام.

 ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث أمضى نحو 14 عاما في السجون.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت عام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت يقيم في الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات بشكل مستمر.

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