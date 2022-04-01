سلطة المياه تضع حجر لأساس لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقرية السويدية غرب رفح

رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في القرية "السويدية" غرب رفح جنوب قطاع غزة، بدعم من الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، بتكلفة تصل إلى 450 ألف دولاروأكد غنيم سعي سلطة المياه إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، لتكون على أعلى مستوى في جميع محافظات الوطن.وقال غنيم إن إطلاق هذا المشروع في أقصى نقطة على الحدود مع مصر، هو إشارة على إصرار سلطة المياه مع الجهات الشريكة والداعمة إلى الوصول إلى كل التجمعات الفلسطينية، لتعزيز مقومات الصمود والبقاء والحفاظ على الأرض، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم بتخفيف معاناة أهل القرية نتيجة لعدم وجود نظام صرف صحي.وسيخدم المشروع أكثر من 2300 نسمة من أهالي القرية، وقد أدى الحرمان من وجود شبكة صرف صحي إلى تدفق المياه العادمة في الطرق الضيقة، وما نتج عن ذلك من مشاكل بيئية وصحية واجتماعية خطيرة، خصوصا على حياة أطفال ونساء وكبار السن في القرية، كما أعاقت الحركة والتنقل.وسيخلق بيئة صحية آمنة في القرية، كما يتضمن وقف ضخ المياه العادمة على بحر غزة، ويشمل شبكات تجميع ومحطات ضخ، وخط ناقل لضخ المياه إلى محطة معالجة رفح، سيتم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الفنية في القريب، ليتم طرح العطاءات الخاصة بالتنفيذ.من جانبه، قال محافظ رفح أحمد نصر إن هذا المشروع يلامس شريحة مهمشة تستحق أن تصلها خدمات لائقة بعد سنين طويلة من الحرمان بسبب الاحتلال الإسرائيلي والعراقيل، وتداعيات التهميش وعدم وجود البنية التحتية الملائمة للحفاظ على حياة السكان وسلامتهم، بعيدا عن الأخطار البيئية والصحية التي تمر بها القرية.وأثنى نصر على جهود سلطة المياه التي عملت على توفير التمويل الذي لم تتوان الهيئة عن حشده ليصبح المشروع حقيقة بعد سنوات من الانتظار بالتدخل وتسليط الضوء على معاناة قرية مهمشة عانت لأجيال، وآن لها أن تصل إلى مبتغاها بإنشاء الشبكات اللازمة، وإنهاء الحفر الامتصاصية وتهديدات الانهيار والمخاطر المترتبة على ذلك.بدوره، تحدث رئيس مكتب الهيئة في فلسطين أسامة العيسوي، عن استجابة الهيئة للحاجة الملحة لأهالي القرية وبالتعاون والتنسيق مع سلطة المياه لتوفير الشبكات الملائمة، موضحاً أن المشروع يعتبر خطوة ستسهم بتغيير حياة سكانها، آملاً بأن يكون التغيير سريعاً حتى يشعروا بالأمان بعدما تفاقمت الأزمة فيها بشكل كبير.وأكد أن الهيئة مهتمة بإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت، فيما تسعى من خلال مشاريع أخرى إلى المساهمة بتأمين ظروف حياتية أفضل للمواطن الفلسطيني بالتعاون مع الجهات الرسمية والمحلية في الضفة والقطاع، لتعزيز صموده وتنمية مقدراته، والتخفيف من معاناته التي طال أمدها.