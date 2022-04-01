مواجهات في رام الله وقوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من البيرة

رام الله - دنيا الوطنتصدى الشبان اليوم الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، فيما اعتقل الاحتلال عدة شبان من البيرة.واستهدف الشباب الثائر آليات الاحتلال بوابل من الحجارة على مدخل القرية.وأفادت مصادر محلية أن شابين أصيبا بالرصاص في القدم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال وجرا نقلها للمستشفى.كذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم مدينة البيرة، ونفذت عملية عسكرية واسعة حاصرت فيها إحدى البنايات السكنية.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان خلال اقتحامها مخيم الأمعري وحي أم الشرايط بمدينة البيرة.بالتزامن مع ذلك منع مستوطنون المزارعين الفلسطينيين من حراثة أرضهم في سنجل قرب رام الله.وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة طالت 14 مواطناً.ومن بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي المبعد عن القدس أحمد عطون بعد اقتحام منزله في بيت لحم.وفي مدينة رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين؛ هم: مشرف الريماوي، ونجله ليث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، ولافي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا بالبيرة.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غرب المدينة، هم: أمير وعادل وعلي كامل الجعبري.وفي الخليل؛ اعتقل الاحتلال الشاب منذر الجعبة (19 عاما) من المدينة، والشاب معتصم البدوي (19عاما) من مخيم العروب شمالا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن إصابات.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال محمد حسان أبو سرور من بلدة الدوحة غرباً، وعصام محمد طقاطقة (22 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.وفي نابلس، اعتقلت قوة إسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، هم: أورهان فتحي محمد حمايل (28 عاما)، وأمجد صلاح حميدان حمايل (26 عاما) من بلدة بيتا، وأحمد حاج محمد من قرية تلفيت جنوبًا.