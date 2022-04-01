غزة: الشرطة البحرية تحظر الغطس والغوص ليلًا وتحدد الساعات المسموحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة يوم الجمعة أنه يمنع منعاً باتاً الغطس والغوص للمواطنين ليلاً من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً في جميع محافظات قطاع غزة.ونوهت الشرطة البحرية في بيان مقتضب لها اليوم الجمعة، إلى أنه "في حال الغوص في فترات النّهار يجب على المواطن التسجيل على برنامج الباركود في أحوال الصيادين حسب المنطقة التابع لها".وختمت تحذيرها بالقول إن "الجميع تحت طائلة المسؤولية".ولم تذكر الشرطة البحرية مزيدا من التفاصيل حول أسباب هذا القرار.