روسيا للاتحاد الأوروبي: أفعالكم لن تبقى بلا رد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها سترد على كافة العقوبات الأوروبية، مؤكدة أن الاتحاد يدرك أن المواجهة مع موسكو ليست في مصلحته.وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي في الوزارة، نيكولاي كوبرينيتس لوكالة (سبوتنيك) الروسية "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد".كذلك، أكد أن "العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا على حياة الأوروبيين العاديين اليومية".أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت الوزارة أمس الخميس، فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مشددة أن سياسة العقوبات التي تنتهجها دول الاتحاد ضد روسيا تتجاوز كل الحدودكما رأت أن بروكسل تخضع المواطنين والشركات الروسية لعقوبات جماعية وتعسفية أحادية الجانب، مضيفة أن الغرب أعلن "حربا هجينة" ضد البلاد.وشملت العقوبات الروسية المعلنة أمس المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديرو المؤسسات العسكرية ومفوضو الاتحاد، بالإضافة إلى غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين وصفتهم بـ "مروجي سياسات مناهضة لروسيا".