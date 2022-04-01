إصابة مواطن برصاص الاحتلال في الجلزون

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وأصابت مواطنا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون قرب رام الله.وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب في رأسه بالرصاص المطاطي، وصفت حالته بالمتوسطة.وأفادت بأن تلك القوات اعتقلت أربعة مواطنين من مناطق متفرقة برام الله، وهم: مشرف الريماوي، ونجله ليث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، ولافي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا بالبيرة.وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال تتواجد الآن في البيرة بالقرب من دوار حبوب، ومخيم الأمعري، فيما اعتلى جنودها أسطح المنازل بالمخيم.