شؤون فلسطينية

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مدخلي الخليل وترقوميا ويعتقل شابين

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مدخلي الخليل وترقوميا ويعتقل شابين
رام الله - دنيا الوطن
وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مكعبات اسمنتية في منطقتي الحرايق على مدخل الخليل الجنوبي، ومدخل ترقوميا غرب الخليل، واعتقلت شاب من مخيم العروب وآخر من مدينة الخليل واستولت على مخرطة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت مكعبات إسمنتية على جانبي مدخل مدينة الخليل الجنوبي "الحرايق"، حيث توجد مستوطنة "بيت حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين، وهو المدخل الرابط بين مدينة الخليل، والقرى والبلدات الجنوبية للمحافظة، وشارع رقم 60 الاستيطاني، كما نصبت مكعبات اسمنتية على مدخل بلدة ترقوميا المحاذي لبلدة اذنا وشارع رقم 60 غرب الخليل، بهدف التضييق على المواطنين وحركة التنقل بالمكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب منذر الجعبة (19 عاما) من مدينة الخليل، والشاب معتصم البدوي (19عاما) من مخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخرطة بعد تحطيم وتخريب أبوابها بجيباتها العسكرية في المنطقة الصناعية بمدينة الخليل، واستولت عليها، وتعود ملكيتها للمواطن أبو مصطفى الكركي.

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