الأسير "عبد الفتاح شلبي" من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير عبد الفتاح كامل شلبي (49 عاما)، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الشلبي عام 2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن (21 عاما)، بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.وأشار إلى أن الأسير الشلبي يقبع حاليا في معتقل النقب، وهو متزوج وأب لابنتين وطفل رزق به عام 2014 عبر "نطفة" مهربة.