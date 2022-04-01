شؤون فلسطينية

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. طائرات أوكرانية تتسلل إلى روسيا وتقصف مستودع للنفط

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. طائرات أوكرانية تتسلل إلى روسيا وتقصف مستودع للنفط
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد كتب غلادكوف في صفحته على (تيلغرام): "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

وأضاف: "يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.. لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا".

وأكد غلادكوف أن الوضع في مجال الوقود في المقاطعة لا يزال مستقرا بالرغم من الحريق، موضحا: "بسبب الحريق الكبير في مستودع النقط نقوم بتغيير السلاسل اللوجستية لإمدادات الوقود إلى محطات البنزين. الوضع مستقر. لم نشهد ولا نشهد ولن نشهد نقصا في الوقود".

أما عمدة مدينة بيلغورود، أنتون إيفانوف، فنفى وقوع إصابات في الحادث. وكتب في صفحته على "التلغرام": "وفق المعلومات المدققة لم يصب عاملا مستودع النفط المتواجدان في المكان في لحظة الانفجار، بجروح".

من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ المحلية أن عملية إطفاء الحريق تجري بمشاركة قطار إطفاء، قائلة: "يجري في مكان الحريق في بيلغورود حشد القوات والوسائل، في الوقت الحالي أكثر من 170 شخصا و50 وحدة من معدات الاطفاء. وبدأ استخدام قطار إطفاء يقوم بضخ الماء في سيارات الإطفاء.

أخبار ذات صلة

الأسير &#34;عبد الفتاح شلبي&#34; من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

الأسير "عبد الفتاح شلبي" من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

وزير جيش الاحتلال يوقع على أمر استثنائي

وزير جيش الاحتلال يوقع على أمر استثنائي

خشية من التصعيد.. جيش الاحتلال يعزز تواجده واجراءاته الأمنية في القدس

خشية من التصعيد.. جيش الاحتلال يعزز تواجده واجراءاته الأمنية في القدس

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال وقفة وأول وثاني أيام شهر رمضان

طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال وقفة وأول وثاني أيام شهر رمضان

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير &#34;عبد الفتاح شلبي&#34; من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

الأسير "عبد الفتاح شلبي" من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"