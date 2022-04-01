خشية من التصعيد.. جيش الاحتلال يعزز تواجده واجراءاته الأمنية في القدس

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها في القدس المحتلة خشيةً من اندلاع أي مواجهات بعد صلاة الجمعة الأخيرة قبل بدء شهر رمضان المبارك.ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية (مكان) فإن قوات الاحتلال عززت تواجدها بشكل مكثف في ساعات الصباح الباكر في البلدة القديمة بأكثر من 3 آلاف جندي خشية من وقوع أحداث ومواجهات مع الفلسطينيين.ولفتت الإذاعة إلى أنه سيتم تقييد دخول المصلين من مناطق الضفة الغربية إلى القدس، وسيسمح للمصلين الرجال فوق سن الـ60 عامًا، والنساء بدون قيود، في حين أن الرجال من 45 إلى 60 عامًا سيضطرون إلى تلقي تصاريح خاصة.يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب الأمني في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة، خشية من استمرار التوتر عدة أسابيع، ويتمحور نشاط جنود الاحتلال حول حراسة الطرق الرئيسية ومحطات السفر كما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال.