شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة، اليوم الجمعة، أعواما جديدة في الأسر بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير علاء الدين توفيق فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ21 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ودخل الأسير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه الـ 20 وهو محكوم 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ 17 وهو محكوم 25 عاما، علما ان شقيقه مؤيد معتقل عام 2002 ومحكوم 25 عاما.

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