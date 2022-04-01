ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

رام الله - دنيا الوطنشهدت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة استقرارًا وثباتًا عدا الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الصباحية في الأسواق المصرفية في قطاع غزة والضفة الغربية.وجاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 1 ابريل 2022 على النحو التالي:سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.19سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.50سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.53سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.17