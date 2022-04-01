ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
شهدت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة استقرارًا وثباتًا عدا الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الصباحية في الأسواق المصرفية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 1 ابريل 2022 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.19
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.50
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.53
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.17
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