شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبيةً للدعوات بإقامة نداء (الفجر العظيم – فجر سيف القدس).

وحاولت قوات الاحتلال عرقلة دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه فجر اليوم، قبل أن تمنع عددًا منهم من الدخول للمسجد، حيث لوحظ تراجع في أعدادهم بسبب حملة جيش الاحتلال لإغلاق الفتحات في الجدار الفاصل.

وامتلأت مصليات المسجد، بالمصلين من سكان القدس والداخل المحتل.

وكانت مرجعيات دينية دعت، المواطنين إلى تلبية نداء “الفجر العظيم” الذي يقام للجمعة الرابعة عشر على التوالي.

 

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