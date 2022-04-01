قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 12 مواطنًا من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.ومن بين المعتقلين القيادي في حركة حماس أحمد عطون، وذلك بعد أن تم مداهمة منزله في بيت لحم حيث أنه تم ابعاده إلى هناك.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله في حي الإرسال، فيما اعتقلت 4 شبان من بلدة بيت ريما، وهم: يزن جلال ارحيمه، ومشرف عادل ارحيمه، وليث مشرف ارحيمه.كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير علاء أبو شريفة في مخيم الجلزون، وعدة محالات تجارية وسط المخيم، قبل أن تبلغ شقيقه يوسف أبو شريفة بمراجعة مخابراتها.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان هم أمجد حمايل، وشقيقه ماجد، والشاب أورهان حمايل، والأسير المحرر عبد الرحمن جبريل، وجميعهم من بلدة بيتا جنوبًا.وفي جنين، اعتقل الشقيقان علي وأمير الجعبري من بلدة اليامون.