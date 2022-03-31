شؤون فلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس البلدي لمدينة جانفيلييه في الضاحية الباريسية اصدار توصية تطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير وباعادة التأكيد على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تم التصويت عليها لصالح الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في قرار رسمي أصدره المجلس عقب اجتماعه برئاسة رئيس بلدية جانفيلييه السيد باتريس لوكلير يوم أمس الذي صادف الذكرى ال 46 ليوم الأرض الخالد.

وذكّر متن القرار بالانتهاكات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية واستعرض أوضاع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة وضع الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري.

كما استعرض القرار مجموعة من القرارات الدولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك استعرض الموقف الرسمي الفرنسي من التمسك بهذه القرارات وبحل الدولتين.
 
جدير ذكره أن باتريس لوكلير المنتمي للحزب الشيوعي الفرنسي يعتبر من اشد المناصرين للقضية الفلسطينية، حيث يشغل منصب نائب رئيس شبكة التعاون اللا مركزي مع فلسطين، وقد اتخذت مدينته جانفيلييه عدة مبادرات كان أهمها مرسوم الاعتراف بدولة فلسطين عام 2018 لتكون بذلك اول بلدية فرنسية تقوم بهذه الخطوة الرمزية الهامة، كما أعلن لوكلير مراراً عن مساندته لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل حريته وكرامته واستقلاله وأيد الحملات الداعية لمقاطعة إسرائيل ما دفع حكومة الاحتلال الى إصدار قرار بمنعه من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2018.
 
وتكريماً لنضاله من اجل فلسطين حصل على مواطنة الشرف في دولة فلسطين بقرار من الرئيس محمود عباس عام 2019.

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