شؤون فلسطينية

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ا،ه) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا ً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني.

كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (س،ج) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول .

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عاصم منصور وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

أخبار ذات صلة

(معاريف): مقتل مستوطن تعرض للضرب بقضيب حديدي بحي بني براك بتل أبيب

(معاريف): مقتل مستوطن تعرض للضرب بقضيب حديدي بحي بني براك بتل أبيب

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

بلدية جانفيلييه الفرنسية تطالب حكومتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

الديمقراطية: قضيتنا الوطنية أمام استحقاقات كبرى تتطلب حواراً شاملاً

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"