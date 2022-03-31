النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حالة التصعيد الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال وبقرار سياسي تأتي لتفجير الأوضاع في المنطقة في ظل حالة الصمت الدولي التي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال وقتله للابرياء.وقالت خلال اجتماع لساحة جنوب الضفة الغربية بحضور أمين سر المكتب السياسي محمد العطاونة وأعضاء قيادة الساحة أن العدوان اليوم على مدينة جنين وارتقاء شهيدين بعملية اعدام بدم بارد هي استمرار لمسلسل جرائم الاحتلال.وأدان العطاونة اقتحام عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في خطوة استفزازية.وتابع إن رفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال والتصدي لمخططاته العدوانية تتطلب تضافر كافة الجهود من جميع القوى الوطنية والإسلامية وتوحيد الموقف الوطني والحفاظ على القواسم المشتركة وإنهاء كافة مظاهر الانقسام وتغليب التناقض الرئيس مع الاحتلال وتفويت الفرصة على الاحتلال بالعمل لإعلاء شأن الوحدة الوطنية والانطلاق ببرنامج عمل نضالي مشترك يتوحد خلفه كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج نحو انتفاضة القدس والكرامة والحرية الناجزة.وشدد على ضرورة توسيع دائرة الاشتباك الشعبي والمقاومة الشعبية وتنظيم الفعاليات الجماهيرية وتصعيد الحراك الشعبي والانتقال من الهبة إلى الانتفاضة والعصيان الوطني العام والتصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين الصهاينة المتطرفين.هذا وناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمية ونتائج الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية.