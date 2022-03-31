شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حالة التصعيد الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال وبقرار سياسي تأتي لتفجير الأوضاع في المنطقة في ظل حالة الصمت الدولي التي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال وقتله للابرياء.

وقالت خلال اجتماع لساحة جنوب الضفة الغربية بحضور أمين سر المكتب السياسي محمد العطاونة وأعضاء قيادة الساحة أن العدوان اليوم على مدينة جنين وارتقاء شهيدين بعملية اعدام بدم بارد هي استمرار لمسلسل جرائم الاحتلال.

وأدان العطاونة اقتحام عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في خطوة استفزازية.

وتابع إن رفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال والتصدي لمخططاته العدوانية تتطلب تضافر كافة الجهود من جميع القوى الوطنية والإسلامية وتوحيد الموقف الوطني والحفاظ على القواسم المشتركة وإنهاء كافة مظاهر الانقسام وتغليب التناقض الرئيس مع الاحتلال وتفويت الفرصة على الاحتلال بالعمل لإعلاء شأن الوحدة الوطنية والانطلاق ببرنامج عمل نضالي مشترك يتوحد خلفه كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج نحو انتفاضة القدس والكرامة والحرية الناجزة.

وشدد على ضرورة توسيع دائرة الاشتباك الشعبي والمقاومة الشعبية وتنظيم الفعاليات الجماهيرية وتصعيد الحراك الشعبي والانتقال من الهبة إلى الانتفاضة والعصيان الوطني العام والتصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين الصهاينة المتطرفين.

هذا وناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمية ونتائج الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية.

أخبار ذات صلة

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا لصالح فلسطين.. والخارجية ترحب

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا لصالح فلسطين.. والخارجية ترحب

رضوان: الاحتلال يعاني الان من حالة إرباك أمني وعسكري وسياسي على كل الاتجاهات

رضوان: الاحتلال يعاني الان من حالة إرباك أمني وعسكري وسياسي على كل الاتجاهات

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

الخارجية الأردنية تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى

الخارجية الأردنية تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى

اشتية: الاجراءات الاسرائيلية تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص اقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: الاجراءات الاسرائيلية تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص اقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر السنوي بدافوس في سويسيرا.. هذا ما طالب به

اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر السنوي بدافوس في سويسيرا.. هذا ما طالب به

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"