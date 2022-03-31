شؤون فلسطينية

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر إبريل 2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك، خلال شهر نيسان/ إبريل 2022، في كافة محافظات الوطن، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2022.

وفيما يتعلق بالمحروقات، أكدت الهيئة في نشرتها، أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.59 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ7.46 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ5.99 شيكل.

وأما أسعار الغاز، فقد أكدت الهيئة، أن سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم 14 شيكلا، واسطوانة 5 كلغم 28 شيكلاً، واسطوانة 12 كلغم بـ65 شيكلاً، واسطوانة 48 كلغم بـ 260 شيكلاً، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ2.82 شيكلاً، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ4.96 شيكلاً.

وطالبت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار.

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